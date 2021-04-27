THE HENLEY I 公布樓書　細絕啟德186呎開放式戶平面圖曝光

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-27 13:23

市區再有全新盤加入戰團，恒地（0012）旗下啟德沐泰街7號第一期THE HENLEY I 今日（27日）上載樓書，最細單位為一個地下連花園特色戶，實用面積僅186平方呎，料為啟德區最細。市場人士預計，項目短期內將開價並開放示範單位，下月推出發售。

據樓書資料，項目由第2座高座大樓、及低座A至D座組成，合共提供479伙，單位間隔由開放式至三房半，另設少量特色單位，實用面積由186至1,350平方呎不等。

↓186呎開放式戶平面圖↓

廳房區僅約100呎空間

該盤面積最細的單位為地下花園特色戶，分布於低座A、B、C及D座的地下G室，實用面積186平方呎，開放式間隔，另設有95至97平方呎花園。據樓書平面圖顯示，甫入大門，左邊即為浴室、右邊為開放式廚房，廳房區只有約100平方呎，全單位「一眼望曬」。

至於項目最大單位為第2座40樓A室，實用面積1,350平方呎，三房間隔，設有1,176平方呎天台及635平方呎平台。THE HENLEY I 的關鍵日期為2022年4月30日。

翻查資料，目前啟德區內最細住宅單位紀錄，仍由內房保利置業（119）龍譽所保持，該盤最細的開放式戶實用面積僅228平方呎。

納米新盤｜遠洋集團旺角千望上樓書 開放式戶最細僅151呎