「大美人」關之琳6300萬沽星域軒複式戶　四年大賺900萬｜多相

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-29 18:00

有「大美人」之稱的關之琳，被稱為娛樂圈富婆，手持多個物業。她新近沽出灣仔星域軒一伙複式戶，作價6,300萬元，呎價約41,722元，料創屋苑呎價新高。據市場消息指，該1座複式B室，實用面積1,510平方呎，屬三房間隔。單位一直作收租之用，放盤約半年，原叫價約6,500萬元，最終減價200萬元易手。

資料顯示，原業主為關家慧（KWAN KA WAI ROSAMUND）、為關之琳原名，於2017年以5,400萬元購入單位，持貨近四年，現易手帳面大賺約900萬元，升值約17%，尚未計及期內租金收入。

↓關之琳星域軒複式戶直擊↓

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四年前1.4億沽壽臣山洋房 損手離場

關之琳本身居於半山地利根德閣高層單位，於2017年以1.3億元購入，面積近3,000平方呎，望超開揚維港景。同時，她亦活躍於物業投資。如2017年她以1.43億元售出淺水灣壽臣山道東1號一伙雙號屋，帳面僅賺362萬元，料實蝕離場。另外，2014年她以約2.45億元售出淺水灣南灣道雙號洋房，七年帳面大賺逾1.3億元。

除住宅物業外，她亦曾於2018年、2019年先後斥約5,100萬及7,000萬元購入黃竹坑香華工業大廈全層樓面，每層面積各7,226平方呎。