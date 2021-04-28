影帝梁朝偉1350萬沽土瓜灣舊樓地舖　持貨7年實蝕逾230萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-28 17:38

由影帝梁朝偉持有的土瓜灣新柳街舖位，新近以1,350萬元沽出，較2013年購入價比，帳面蝕讓150萬元或一成。若計及其他使費，估計實蝕逾230萬元。

據土地註冊處資料，上述舖位為土瓜灣新柳街2A號地下舖位，於本月9日以1,350萬元易手。該舖位原業主為金壤有限公司（GOLDEN EARN LIMITED），公司董事為梁朝偉（LEUNG, CHIU WAI TONY），梁朝偉於2013年12月以1,500萬元購入上述舖位，當時繳稅約56.25萬元。

土瓜灣新柳街2A號地下舖位，位處單邊，租客為售賣維修工具。

舖位面積約500平方呎，成交呎價2.7萬元，現易手帳面已蝕約150萬元，若連同買入時的稅款56.25萬元，以及代理佣金約28.5萬元，估計實蝕讓234.75萬元。至於新買家透過公司名義接貨，須繳稅約50.62萬元。

舖位所在位置遭財團申請強拍

翻查資料，上述舖位位處的高山道26號、新柳街2A至2B號，為一幢樓齡約62年的舊樓物業，去年5月份獲財團申請強制拍賣，整個地盤的估值約1.125億元。

當時強拍文件顯示，原由梁朝偉持有的新柳街2A號地舖，去年3月底的估值為839萬元，較梁朝偉當年購入價低44%，假如以當時的估值進行強拍，梁朝偉或需要損手約661萬元，有指他當時有提出反對通知書阻止強拍。目前，該強拍申請仍在待批中。

偉仔賣中環舖4年賺半億

雖然是次損手離場，但梁朝偉與太太劉嘉玲早在九十年代已各自投資住宅及舖位，且屢有斬獲。如2008年梁朝偉以2,880萬元買入中環威靈頓街一個地舖，四年後以7,950萬元賣出，帳面勁賺5,070萬元。

數年前，梁朝偉又在土瓜灣一帶掃貨，前後斥資近5,000萬元於該區買入3間地舖，分布在北帝街、高山道、以及上述的新柳街，料看好沙中線潛力。

至於劉嘉玲去年以4,400萬元沽出西半山蔚然高層戶，面積1,301平方呎，帳面亦賺近500萬元。劉嘉玲曾於公開場合讚揚丈夫投資物業的眼光比自己好，「他出手快過我又準過我，係市場賺嘅錢都多過我。」