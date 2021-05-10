樂風集團2.8億再收購南京街地盤　料與毗連地盤合併建商廈

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-10 16:29

小型發展商再度出手收購市區舊樓地盤。有代理消息透露，樂風集團新近以約2.8億元購入佐敦南京街15至17號超過八成業權，涉及兩幢7層高的物業，以重建後樓面計算，呎價約8,300元。上址料與去年底已完成收購的南京街11至13號地盤合併發展，估計可建樓面逾6.6萬平方呎。

樂風集團：有意入稟申請強拍

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，集團仍會洽購上址餘下尚未收購的單位，如提出的交易條款不合理，集團有意向土地審裁處入稟申請強拍出售。上述地盤面積約2,796平方呎，以最高地積比率12倍計算，可建樓面面積約33,552平方呎。

舊樓收購｜樂風集團3.05億收購佐敦南京街地盤 擬重建新式商廈

翻查資料，樂風集團在2020年12月已率先斥資3.05億元，購入南京街11至13號全數業權，地盤面積約2,768平方呎，以重建後樓面面積約33,216平方呎計，每呎樓面地價約9,182元。

該集團又指出，上述兩個地盤將會合併發展，不過旁邊相連的19至21號物業因地盤面積較細，協同效益不大，故再收購合併發展的機會並不高。