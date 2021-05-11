4月辣招稅收8.6億　按月跌近13%　SSD錄43宗創近兩年新高

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-11 13:47

據稅務局最新資料，今年4月份三項物業印花稅，包括額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及雙倍從價印花稅（DSD）合共錄得345宗，較3月份減少11.1%，涉及稅項金額合共8.668億元，按月減12.9%。三項稅項中，只有SSD按月錄上升。

SSD宗數、稅款同升逾兩成

按稅項劃分，因持貨不足三年而需要支付的額外印花稅（SSD），4月份錄43宗，較3月的34宗增加26.5%，創近兩年高位，至於涉及稅款為2,390萬元，按月升24.5%。

4月份買家印花稅（BSD）個案錄62宗，按月持平，惟稅款大跌三成。

BSD涉款逾1.86億 按月跌三成

反映內地、海外買家及公司名義入市的買家印花稅（BSD）個案，4月份共錄得62宗，按月持平，涉及的稅款僅約1.864億元，較3月份2.683億元，按月減少30.5%，估計是由於3月份新盤市場較多巨額豪宅招標，買家以公司名義入市，遂令涉BSD稅收急增，本月回落。

至於期內雙倍從價印花稅（DSD）錄得240宗，涉及稅款6.565億元，分別按月減少17.8%及7.2%。涉及非住宅物業的DSD個案，期內只有一宗，反映政府去年11月底宣布就工商物業撤銷後，相關個案近乎絕跡。