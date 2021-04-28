新世界鄭家成妻1.22億購山頂嘉樂園單位　須付逾1830萬辣稅

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-28 16:18

超級豪宅市場交投暢旺，名人入市個案不絕。已故新世界（0017）創辦人鄭裕彤次子、新世界中國董事鄭家成的妻子，上月底以逾1.22億元購入山頂甘道24號嘉樂園一個分層單位。若計及兩年前鄭家成以1.3億元購入同屋苑一單位，夫妻兩年共斥逾2.5億元購入該屋苑兩伙。

據土地註冊處資料，山頂甘道24號嘉樂園B座4樓一個分層單位，成交價逾1.22億元，新買家為李倩琦（LI SYN KAY ABBIE）。李倩琦為鄭裕彤次子鄭家成的妻子，同時為一名醫生，於中環開設診所，是次李氏入市支付1,837.2萬元作為稅款，相等於樓價的15%，估計她本身已持有其他住宅物業。

上述單位實用面積2,448平方呎，成交呎價約5萬元。原業主於2002年以約2,339萬元購入單位，持貨十九年帳面升值4.14倍。

翻查資料，鄭家成在2019年4月亦以1.3億元購入一伙嘉樂園B座較高層的單位，實用面積2,448平方呎，為四房連雙套房間隔，成交呎價53,105元。當時鄭家成支付1,950萬元作為稅款，佔樓價15%。

位於山頂甘道28至34號的嘉樂園，樓齡近57年，全屋苑有56伙。翻查資料，前國泰高層楊偉添於今年初傳斥約1億元購入嘉樂園A座連天台戶，另外「星爺」周星馳的胞姊周文姬曾持有嘉樂園單位。