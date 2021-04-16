公司客1.5億購波老道豪宅　繳三成辣稅涉逾4500萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-16 13:15

近月豪宅地段錄得不少大額逾億元成交個案，當中不乏透過公司名義入市的情況，涉及辣招稅高達三成。長實集團（1113）旗下半山波老道21號豪宅21 BORRETT ROAD上月以逾1.5億元沽出的標準分層戶，新買家為一家海外註冊公司，故需要支付達樓價三成的辣稅、即涉逾4,500萬元。

據土地註冊處資料，上述個案為21 BORRETT ROAD 15樓2室，成交價1.5078億元，設有兩個車位，新買家為佳通企業有限公司（BEST CONNECT ENTERPRISES LIMITED）。該公司並非在本地註冊的公司。

由於新買家以公司名義入市，估計是次購買入市需要支付樓價三成的稅款，包括佔樓價15%的從價印花稅、15%的買家印花稅，即涉及稅款合共4,523.4萬元。

四房間隔 成交呎價7萬

該豪宅分層戶單位實用面積2,154平方呎，屬四房間隔，設有563平方呎露台及16平方呎工作平台，成交呎價7萬元。據招標文件顯示，上述單位的每月管理費22,344元，折合每呎近10.4元，另每季地稅約12,573元。

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公司客掃貨 BSD稅收大增2.5倍

事實上，近月採用公司客入市買豪宅個案明顯增加，據稅務局資料，反映內地、海外買家及公司名義入市的買家印花稅（BSD）個案，3月份共錄得62宗，按月增加6.9%，不過涉及稅款則高達約2.683億元，較2月份約7,660萬元，按月勁升2.5倍。

首置客近1.2億購屯門掃管笏上源近5000呎洋房

此外，萬科香港旗下的屯門上源上月以1.2億元沽出33號洋房，洋房買家為姓莫，支付了510萬元稅款，相當於樓價4.25%，即以首置名義入市。

該幢洋房實用面積4,860平方呎，連2,331平方呎花園，屬五套房間隔，內設私家升降機及泳池，以1.2億元成交，呎價24,691元，成交價及呎價均創項目新高。