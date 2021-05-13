太子鄧6228萬沽南灣兩房　勁賺1500萬　「依家得豪宅表現係正面」

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-13 17:00

豪宅市場買賣氣氛熾熱，資深投資者趁機出貨。太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明持有的鴨脷洲南灣單位，新近以6,228萬元沽出，較十一年前購入價帳面賺逾1,539萬元。

鄧鉅明回覆《香港01》表示，上述南灣單位過去一直用作投資收租，見有可觀升幅便出售套現。市場消息指，南灣1座中層A室，實用面積1,942平方呎，兩房間隔，早前叫價6,800萬元，新近減至6,228萬元易手，呎價32,070元。

鄧鉅明在2010年透過公司名義以約4,689萬元購入上述單位，是次易手帳面升值約1,539萬元，升值33%。

鴨脷洲海旁道8號南灣。（代理相片）

對於近月豪宅市場接連錄得大額成交，鄧鉅明認為，市場對豪宅有一定需求，售價也穩步上升，「依而家得豪宅表現係正面，其他工商舖物業市道仲係好弱，價格低位徘徊，相信要兩、三年時間先可以恢復。」

工商舖料需二至三年時間才能恢復

對於核心區舖位走勢，鄧鉅明認為，「目前旺區嘅大舖、細舖通通都很難做」，他指，面積一萬平方呎以上的巨舖難以尋找租戶，細舖則要面對人工高企的成本問題。他認為目前的營商情況並不容易。被問及旗下太子珠寶鐘錶集團會否有新部署，他則表示「睇定啲先再算」。