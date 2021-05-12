豪客3.44億購長實21 BORRETT ROAD特色戶　啃辣招稅逾5100萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-12 12:47

超級豪宅交投熾熱，不少買家不惜支付巨額辣招稅亦要入市。長實集團（1113）旗下半山波老道21號豪宅21 BORRETT ROAD第1期，一伙頂層特色戶上月以逾3.441億元沽出，呎價12.6萬元，新買家為一名投資者，本身擁有中半山其他豪宅物業，是次入市需要支付樓價15%、高達逾5,100萬元的辣招稅。

據土地註冊處資料，21 BORRETT ROAD第1期23樓3號室頂層單位，於4月22日以逾3.441億元沽出，新買家姓單（SHAN）。資料顯示，買家是次支付5,161.59萬元作為稅款，相等於樓價的15%，意味本身已持有其他物業。

↓21 BORRETT ROAD第1期23樓3號及5號室平面圖↓

上述單位單位面積2,731平方呎，屬四房間隔，連1,904平方呎天台、717平方呎前庭及88平方呎梯屋，買家採用270天成交期。據招標文件，每月管理費29,298元，折合每呎逾10.7元，另每季地稅約20,313元。

6年前1.15億購同區港景別墅豪宅

該名單姓的買家，過去也有入市港島區豪宅，如2015年8月以首置名義斥資1.15億元購入中半山港景別墅中層B室，實用呎價約5.83萬元，創下當時中半山區內標準戶呎價新高。目前該名姓單買家仍持有港景別墅物業。