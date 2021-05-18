炒風再現｜尖東永安廣場寫字樓3866萬沽　四個月速賺330萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-18 13:29

自政府為工商舖「撤辣」後，市場再現短炒情況。尖東商廈永安廣場頂層3個相連單位，在上月中以3,866.5萬元賣出，原業主持貨短短約四個多月，帳面勁賺約330萬元。

據土地註冊處資料，永安廣場12樓7至9室，在4月20日以3,866.5萬元沽出。原業主於去年12月4日才以3,536.83萬元購入上址，即持貨約四個多月，帳面升值約9.3%，勁賺約330萬元。不過，若扣除買入時繳付的約150.3萬元稅款，以及兩次代理佣金約74萬元，估計原業主是次實際賺約105萬元，賺得金額足夠應付一層千萬元以內的物業的首期。

永安廣場頂層3個相連單位以3,866.5萬元賣出，短短4個多月帳面升值約330萬元。（代理相片）

上述單位面積約4,070平方呎，成交呎價約9,500元。原業主為寶源國際貿易有限公司（Prowell International Trading Limited），據悉為日本遊戲機開發商任天堂（Nintendo）的香港代理商寶源亞洲集團。

荃灣、太子舖位各炒高四成

事實上，近期舖位市場也有同類炒賣個案，如原由盛滙商舖基金管理持有的荃灣沙咀道120至130號光明大廈地下1號舖，日前以2,800萬元沽出，持貨約半年，帳面賺約800萬元，升值四成。此外，太子聯合廣場地下6號舖，今年3月份獲投資者約2,000萬元購入，持貨不足一個月，4月份以2,780萬元易手，帳面勁賺780萬元，升值約39%。