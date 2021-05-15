鄧成波離世｜電燈學徒建地產王國　社運疫情夾擊「舖王」沽貨救亡

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-05-15 17:23

資深投資者，有「舖王」之稱的鄧成波辭世享年88歲。雖然他是以「炒舖」起家，惟他年輕時並非投資者，家中亦非大富大貴，是本港另一「白手興家」的成功人物。

翻查過去報道，鄧成波於5歲喪父，16歲時做了電燈學徒，到19歲時改行做霓虹光管招牌的學徒，60年代起於長沙灣開舖做霓虹光管招牌的生意；40歲開始炒賣樓花，坊間有兩個說法， 一是他於美孚開始投資，另一個是他最初炒賣西環一帶樓花而起家。

詳細報道：「舖王」鄧成波離世 享年88歲

鄧成波有有「舖王」之稱，旗下資產總值近八百億。（資料圖片）

97金融風暴欠下巨債

70年代起他更與朋友開始進軍飲食業及車行，更因此對舖市有更多了解，便開始投資店舖。一切看似順風順水，1997年他有意將逾70億元的物業上市，但遇上亞洲金融風暴，股、樓價大跌，上市計劃被迫取消，當年有傳他欠下巨債，高峰期多達40多億元。

為東山再起，「波叔」將部分持貨沽出，包括將於1991年以6,000萬元購入的旺角電腦中心，以4億元易手，帳面獲利3.4億元。惟據當時的代理美聯盧展豪稱，旺角電腦中心租金收入為每月280萬，回報率高達8.4厘，如此高回報的項目，亦要忍痛售出，可見其困難情況。

鄧成波早年已開始涉足飲食業。（資料圖片）

孻仔鄧耀昇被視為「接班人」

經歷金融風暴後，「波叔」眼見政府開始推出活化工廈政策，他將資金投資於工廈，並申請活化，之後將其拆租或出售等。據了解，他持有至少逾200項工商舖物業；據陞域集團網頁資料顯示，集團夥拍鄧成波家族，共同管理總值730億元房地產組合。

近年他開始退居幕後，將家族生意交予兒子。外界所知他有五名兒子，據報次子鄧耀文打理地產業務；鄧耀輝則因從事零售生意，1995年創辦連鎖眼鏡店品牌「尊貴視力」；四子鄧耀邦廣州修讀中醫，並取得博士學位，近年亦開始涉足生意。

至於被視為波叔「接班人」的是孻仔鄧耀昇（Stan），2013年成立陞域集團並接手管理父親多項資產，除餐飲業外，他近年亦大舉投資養老、酒店生意，並先後入主易通訊（8031）及松齡護老（1989）兩家上市公司。

鄧耀昇近年大舉投資養老、酒店生意。（資料圖片）

斥資至少260億元掃貨

翻查資料，鄧成波家族於四年前開始密密吸貨，前後斥資至少260億元，掃入逾40項工商舖、酒店及商住舊樓地盤物業，其中一項矚目的投資，是2017年鄧成波以約12億元購入屯門「龍牀盤」菁雋，曾計劃作收租，亦考慮發展高端長者屋，惟最終鄧耀昇改口風，重新包裝後推出發售，更吸引「十優港姐」麥明詩入市。

不過，餐飲及酒店業的生意，受反修例風波及新冠疫情影響，鄧氏家族屢傳出財務問題，同時自2019年底開始，家族鮮有入市之餘，近年更轉為狂出貨，料為生意救亡。單計2020年已放售總值逾120億元的工廈、商廈、舖位、酒店等物業，惟期內僅成功沽出3項，套現約10.2億元。

詳細報道：舖王鄧成波家族單月速沽9物業 套現金額未及260億入市規模3%

加快「清貨」步伐 蝕讓照沽

今年就進一步加快「清貨」步伐，估計至少沽出旗下15項物業，套現約20億元，包括上月以近1.25億元沽出柴灣寧富街工廈一籃子物業，持貨兩年，帳面僅平手；本月亦沽出上環水坑口街地舖，持貨四年料實蝕約870萬元。

至於「最肉痛」的，可說是西貢親民街16號西貢花園地下入口及1樓舖位，市傳以約4億元易手，較2017年3月購入價4.38億元，帳面大幅蝕讓3,800萬元或8.6%。最新集團亦將九龍城聯合道一籃子物業，包括長者服務式住宅九龍城蔚盈軒及毗連的舊樓物業，新近推出市場招標，市值逾25億元。

詳細報道：

舖王鄧成波4億沽西貢超市巨舖 4年帳面蝕3800萬

鄧成波家族4100萬沽荃灣地舖 兩周內極速套現逾1.5億

「鋪王」救亡

集團接連傳出負面消息，包括今年初被松齡護老集團的控股股東Pine Active Care，入稟高等法院追討至少2.6億元及扺押的地皮，事件最後由鄧氏悉數償還後解決。

經歷了風風雨雨，鄧成波亦要出山「救亡」，去年中鄧成波接受《蘋果日報》訪問時承認財困，「銀行都借到爆，貴啲都要借。」到今年三月接受《星島日報》訪問，就指疫市「百年不遇」，因此賣走部分物業紓困，重申旗下資產總值近八百億，賣走佔極少比例之餘，又大讚Stan做事非常勤力認真，「我給他九十多分，剩下分數，鼓勵他繼續進步！」

Stan就承認過去數年「走得太快」，疫情下意識到要調節發展步伐，「過往有很多物業買得很對，都是寶貝，我們一直都堅守着，不肯賣走，令未來有發展機會！」

話雖如此，上星期有報道指，波叔去年初至今成立多達49間公司，當中至少30間公司名字與餐飲業務有關，大部份由孻仔鄧耀昇擔任董事，似乎有意加快大力發展餐飲業務，不過消息人士向《香港01》透露，「波叔嘅一向作風，但開完一堆公司未必有即時用途或行動。」

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