大圍柏傲莊III公布樓書　一房最細285呎起　新世界：定價屬收藏價

地產樓市
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由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋柏傲莊I及II早前先後推出，而項目最後一期柏傲莊III今日（21日）亦已上載售樓說明書及開通網站，料最快下周公布首張價單，首批不少於179伙單位。該盤預計在下周末開始接受認購登記，料最快會在6月初開售。

資料顯示，柏傲莊III共提供892伙，包括一房戶96伙，實用面積285至359平方呎；兩房戶共335伙，實用面積419至534平方呎；三房戶涉281伙，實用面積659至847平方呎；四房戶有182伙，實用面積945至1,676平方呎。柏傲莊III同時設有8個四房特色天台戶。

最細一房戶285呎　設238呎平台

該盤面積最細的單位為第1座（1A）7樓D室，實用面積285平方呎，一房間隔，設有平台238平方呎。而面積最大的單位為第1座 （1A）62樓A室，實用面積1,695平方呎，四房間隔，設天台1,262平方呎。

設三個示範單位　下周開放參觀

該盤共設3個示範單位，包括三房及四房清水單位（交樓標準）各一個，以及一個三房連裝修單位，最快下星期開放示範單位。

新世界黃浩賢料下半年樓價升幅5至8%

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢預計，下半年樓市將由用家支持，而且期間單位供應量亦會比上半年多，相信價錢可穩步上陽，料下半年樓價穩步上升，全年升幅可達5至8%。

雖然柏傲莊III價錢仍未落實，但黃浩賢料項目將會以市價開售，形容今次定價會是「收藏價」，又表示是次目標是「求價又求量」。

柏傲莊首兩期累售2103伙　套現近238億

據了解，柏傲莊第一期及第二期累售共2,103伙，套現近238億元，平均呎價逾2.1萬元。

新世界黃浩賢（右五）預計，下半年樓價穩步上升，全年升幅可達5至8%。

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