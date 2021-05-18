啟德THE HENLEY I 加推48伙　首推開放式最平售573萬起

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-05-18 20:12

恒地（0012）啟德THE HENLEY I 今（18日）加推6號價單，涉及48伙，並首推開放式單位，折實售價由573萬元起。整批折實平均呎價約28,668元。當中有個別開放式連平台戶，折實呎價高達3.6萬元。

開放式連平台戶 折實呎價高見3.6萬

今日加推的48伙，面積實用186至417平方呎，價單定價603.3萬至1,121.9萬元，呎價26,566至37,909元，折實售價573.13萬至1,065.8萬元。折實售價低於600萬元以下的有20伙，入場單位為低座A座1樓G室，實用面積208平方呎，價單定價603.3萬元，折實售價573.13萬元，折實呎價約27,554元。

項目設有4伙開放式連平台特色戶，實用面積186平方呎，即全個啟德區內目前面積最細的單位，是次亦全數推出，其中，低座D座G樓G室，實用面積186平方呎，連95平方呎花園，折實售669.84萬元，折實呎價36,013元。

晉環加推86伙 本周六賣

另邊廂，由路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站晉環，今日推出第5號價單，合共86伙，包括38個一房單位、35個兩房、9個三房及4個四房戶，實用面積由368至965平方呎，扣除最高18%折扣後，折實售價由1,183.4萬至4,197.8萬元，折實呎價30,610至43,501元。

發展商指，加推單位與上一張價單微調1.9%，屬原價加推，主要反映不同樓層及座向等因素。發展商同日公布銷售安排，定於本周六（22日）以價單形式賣106伙，另推54伙單位招標。