恒地鴨脷洲新盤「逸南」首批50伙　開放式186呎　折實入場費427萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-21 16:25

恒地（0012）旗下鴨脷洲全新盤「逸南」，今日（21日）公布首張價單，首批提供50伙，入場單位折實售價逾427.6萬元，整批折實平均呎價25,228元。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，該50伙提供一房及開放式戶，分別佔14伙及36伙，整批價單售價454.9萬至714.8萬元，呎價24,457至29,129元，折實售價逾427.6萬至逾671.9萬元，折實呎價22,990至27,381元。整批單位有33伙折實後低於500萬元，認為開價吸引，並較心目中的預算低約1至2%。

入場單位3樓E室實用面積186呎

入場單位為樓盤的3樓E室，實用面積186平方呎，開放式間隔，價單售價454.9萬元，折實售價逾427.6萬元，同時為呎價最平單位，折實呎價僅22,990元。至於呎價最高為22樓B室，實用面積186平方呎，折實售價509.29萬元，呎價高達27,381元。

明日上午開放示範單位予公眾參觀

韓家輝又指出，項目設有一個無改動示範單位，位於國際金融中心一期的示範單位及展銷廳，將於明日（22日）上午10時半正式對外開放予公眾參觀。

翻查近期南區推出的全新盤黃竹坑站港島南岸第一期晉環，該盤上月首批推出的160伙，折實平均呎價29,689元。與是次逸南首批折實平均呎價25,228元比較，逸南較低15%。

示範單位直擊：

+ 2 + 2 + 2

中原料逸南落成後呎租約50至55元

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，逸南首批開價吸引，為近三年港島區最平的新盤，料首批有望沽清。他又預計，項目會吸引投資者入市，料落成後呎租可達50至55元。