名人入市｜楊受成胞弟斥7150萬　購淺水灣松苑低層　呎價3.7萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-21 16:35

豪宅市場火熱，市場再名人入市個案。英皇老闆楊受成胞弟楊超成新近以首置名義，斥資7,150萬元購入淺水灣豪宅松苑一個低層單位，呎價約37,298元。

據土地註冊處資料，淺水灣松苑低層B室，於5月3日以7,150萬元易手，新買家為楊超成（YEUNG CHIU SING RICKY）。楊超成為英皇老闆楊受成胞弟，他過去不時投資磚頭，為資深的物業投資者。

上述單位實用面積1,917平方呎，三房間隔，享有全海景，是次成交呎價約37,298元。是次楊氏支付了303.87萬元作為稅款，佔樓價4.25%，意味他以首置名義入市。

楊超成為英皇老闆楊受成胞弟，他過去不時投資磚頭，為資深的物業投資者。（黃國立攝）

楊超成繳付303萬作稅款 佔樓價4.25%

至於原業主為許廣熙（HUI QUINCY KWONG HEI）及余秀菁（YU SAU CHING CLARA），於2012年底以6,150萬元購入上述單位，持貨逾八年，帳面升值1,000萬元或16%。許廣熙曾任職民眾金融科技（0279）執行董事、董事總經理，惟在2017年1月辭任。

翻查資料，楊超成經常投資物業，如在2017年斥6,700萬元購入中環中保集團大廈8樓815至818室，而在2018年則以5,280萬元購入九龍灣企業廣場3期9樓7至8室。