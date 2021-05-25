買家曝光｜春華資本創辦人胡祖六4.28億購大潭道洋房　呎價9萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-25 13:05

近月超級豪宅市場屢錄高價成交，當中不少買家均以首置名義入市。樂聲電子（0213）旗下大潭道45號一幢洋房本月以4.28億元易手，呎價接近9萬元，新買家為經濟學家胡祖六。胡氏為春華資本創辦人、螞蟻集團董事會成員。

據土地註冊處資料，上述洋房為大潭道45號單號洋房，在本月7日以4.28億元沽出。是次新買家支付了1,819萬元作為稅款，相等於樓價的4.25%，反映買家以首置名義入市。

該洋房樓高3層，設有五間套房，附有泳池及2個車位，實用面積4,777平方呎，設有花園約1,289平方呎、天台998平方呎、前庭75平方呎。是次成交呎價89,596元。

胡祖六被評為中國最英俊、最有紳士風度經濟學家

翻查資料，胡祖六為清華大學中國經濟研究中心主任，曾於2008年任職美國高盛投資銀行經濟研究執行董事、高盛大中華區主席，曾被媒體評為中國最英俊、最有紳士風度的經濟學家。此外，胡氏為春華資本創辦人、螞蟻集團董事會成員，他亦曾任職港交所（0388）董事，惟在3月份自願不參選連任。

洋房實用4777呎 設泳池及兩車位

資料顯示，大潭道45號提供7幢洋房，實用面積介乎4,751至4,848平方呎。該盤在2019年8月2日，單日沽出7號及8號洋房，實用面積4,812及4,751平方呎，成交價高達4.78億及4.38億元，呎價99,335及92,191元。

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淺水灣道90號洋房4.67億沽 買家為首置客

此外，長實（1113）旗下南區淺水灣道90號10號洋房的新買家身份亦曝光。據土地註冊處資料，該洋房買家以首置名義入市，支付稅款為約1,985.98萬元，相等於樓價的4.25%，即以首置名義入市。

該幢洋房實用面積5,630平方呎，連250平呎花園及947平方呎天台，透過招標形式以4.67億元易手，呎價約8.3萬元，據知買家為本地商家。