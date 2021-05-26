晉環連錄兩宗撻訂　料買家遭沒收逾209萬訂金

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-05-26 12:06

路勁（1098）夥平保（2318）及港鐵（0066）發展的黃竹坑站港島南岸第1期晉環，新近錄得兩宗撻訂個案，料買家合共遭沒收逾209萬元訂金。

涉及單位為1A座5樓C室及2B座10樓C室，分別屬於兩房連平台特色及標準三房戶，買家同於5月15日簽訂臨時買賣合約，成交價分別為2020.7萬及2166.4萬元。惟據成交紀錄冊顯示，兩宗交易再未有進展，料已撻訂離場，料兩買家各遭發展商殺訂5％，即分別涉約101萬及108萬元訂金，兩宗撻訂個案合共殺訂約209萬元。

晉環自5月1日首開售以來，累售出超過555伙，迄今暫錄約4宗撻訂個案。

傲玟錄撻大訂 料買家損手438萬

另外，高銀金融（0530）旗下何文田傲玟，最新錄得一宗撻大訂個案，為2座11樓B室，實用面積1,425平方呎，原業主去年5月採用90天現金付款計劃，或稱即供付款方式支付4,389萬元買入單位，惟本月24日終止買賣合約，料遭發展商殺訂至少一成、即438.9萬元。

據成交紀錄冊，由於該買家採用90天現金付款計劃，簽臨時後30日內需付一成訂金，並於90日內支付餘額，然後開始供款，故該買家已供款逾八個月。

參考今年4月份傲玟亦曾錄得一宗巨額撻訂，該複式單位以1.211億元招標售出，成交呎價達5萬元，創項目新高，惟買家最終撻訂，料損失約605萬元訂金。單計傲玟一個多月內的兩宗撻訂個案，已遭發展商沒收逾千萬元訂金。

何文田傲玟1.2億複式大宅 成交9日即錄撻訂 料買家損失605萬