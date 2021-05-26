前TOM集團行政總裁王兟2530萬購晉環三房戶

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-26 19:51

黃竹坑站港島南岸第一期晉環，再錄名人入市個案。去年底就「明日大嶼」計劃提倡市場融資方案的金融界猛人、TOM集團前首席執行官王兟，新近以逾2,530萬元購入晉環一個三房單位，呎價約2.7萬元。

據土地註冊處資料，晉環1A座低層F室，成交價2,530.4萬元，新買家為王兟（WANG SING）。該單位實用面積937平方呎，成交呎價約27,005元。王兟是次入市繳稅約107.54萬元，佔樓價約4.25%，即以首置名義入市。

王兟（中）去年11月開記者會，就涉及龐大公帑的「明日大嶼」計劃提倡市場融資方案。（梁鵬威攝）

去年倡「明日大嶼」融資方案 發債籌1.1萬億

王兟去年11月以「香港我哋家有限公司」主席的身份召開記者會，就涉及龐大公帑的「明日大嶼」計劃，提倡市場融資方案，推動政府以「創新公私營合作」模式，設立由全體香港市民合資擁有的公司。

該計劃目標籌集1.1萬億元，建議成立一間股本金為1,000億元的公司，其中75%股權，或面值750億元的認股權證，由750萬名香港市民一人一股持有，即全體香港市民可獲免費派發一股認股權證。

王兟屬金融界猛人，過去曾任職多間公司管理層，包括在早年擔當TOM集團（2383）首席執行官，為李嘉誠紅顏知己周凱旋的頭馬，隨後在2006年加入美國私募基金德太集團（TPG），而在2016年2月則出任中國民生金融（0245）的首席執行官。王兟目前為慷慨資本主席及首席執行官。

至於晉環近日買家陸續曝光，不乏名人富豪，如莊士機構主席莊紹綏的孻仔莊家淦、本地紡織大王羅定邦家族後人羅君兒，分別斥資逾1,800萬及逾1,700萬元購入晉環兩房單位。

至於永義國際（1218）前主席官永義的兒子官俊廷、大生銀行馬氏家族成員馬清楠，以及藝人甄子丹妻子汪詩詩亦分別入市，成為晉環業主。