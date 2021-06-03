何文田VAU Residence上載樓書　三房最大不足500呎　最快月內推售

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-03 19:07

由萬科香港發展，位於何文田自由道11號的單幢新盤「VAU Residence」，今日（3日）上載樓書，合共提供165個單位，實用面積由209至499平方呎，提供開放式至三房戶型，另設7伙特色戶。

逾八成單位屬286呎以下開放式、一房

萬科香港執行董事周銘禧表示，銷售準備工作已接近尾聲，預計項目本月推出市場。他又指，項目位於何文田核心豪宅地段，鄰近加多利山、九龍塘傳統豪宅區，定價會參考同區新盤售價。項目預計關鍵日期2023年1月底。

參考樓書資料，標準開放式及一房戶佔單位總數逾八成，分別涉58伙及78伙，面積由209至286平方呎；標準兩房及三房戶型則分別有20伙及2伙，面積由384至499平方呎；而7伙特色戶全部位於頂層，屬連天台特色戶。

一房全屬套房設計 入廁所必先經睡房

VAU Residence為單幢盤，樓高28層，未有提供車位，低層設有商舖及會所。25樓以下樓層一梯8伙，26樓起則為一梯7伙，每個樓層均有開放式至兩房戶型，至於三房戶則一律在25樓以上。

項目全部單位均採開放式廚房設計，戶戶設露台，兩房或以上另設工作平台。值得留意的是，一房單位全為套房設計，進入廁所必先經過主人房，至於其他戶型均無套廁設計。