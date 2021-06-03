監警會前委員關治平相關人士1.02億買中半山花園台

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-03 18:40

去年底沽出山頂加列山道洋房、大賺1億元的監警會前委員、匯賢智庫成員關治平，其相關人士新近以1.02億元買入中半山花園台一個中層戶。

據土地註冊處資料，中半山花園台3座中層B室，於4月份以1.02億元沽出，新買家為關陳燕坤（KWAN CHAN YIN KWAN LILIAN），料為監警會前委員、匯賢智庫成員關治平之相關人士。二人透過公司名義持有山頂加列山道La Hacienda洋房，去年底售出。

上述單位實用面積2,943平方呎，以成交價計算，呎價約34,659元。新買家支付433.5萬元作為稅款，佔樓價4.25%，即以首置名義入市。至於原業主於1998年以1,850萬元購入上述單位，持貨約二十三年，帳面升值約4.5倍或8,350萬元。

關治平去年底2.35億沽加列山道洋房

事實上，關治平去年底率先沽出山頂加列山道27號La Hacienda 3號洋房，成交價2.35億元，較2010年8月購入價1.35億元，大賺約1億元或74%。該洋房實用面積3,457平方呎計，是次成交呎價約67,978元。

特許土木工程師 曾任多項公職

翻查資料，關治平本身是特許土木工程師，曾任2012年撲滅罪行聯席會議主席，建造業訓練局主席、香港建造商會副會長等公職。現為由葉劉淑儀創立的組織匯賢智庫之理事、及監警會的管理委員會主席。

關治平較為令人注目的言論，可數到2015年，當時警方擬購買三部水炮車應付示威集會，關治平當時表示「買水炮車好過開槍」。