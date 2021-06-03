萊坊：料今年港樓價走勢持平　舖租或再多跌15％

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-03 17:21

萊坊今日（3日）公布《2021年中國內地和香港物業市場展望》，預料今年本港住宅樓價走勢僅持平、或有最多5%升幅；至於寫字樓及零售物業的租金，分別估跌至多8%及15%。

隨着本港疫情轉趨穩定，萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文預料，本港一般住宅樓價將上升0%至3%，豪宅不受失業率及購買力影響，預計會有最多5%升幅，而600萬至1,000萬元的住宅物業及超級豪宅表現料較好。

估大灣區樓價升5%至8%

內地樓市方面，萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，中國內地今年經濟快速增長，國家增加基建投資額度，料整體住宅市場剛性需保持強勁，今年全年一線城市住宅樓價上升4％至6%，其他城市則有最多2%的升幅。他亦看好大灣區的城市發展，預計2021年全年大灣區住宅樓價續跑嬴其他國內城市，上升5%至8%。

: 左起為麥海倫、王兆麒、林浩文、麥健偉、胡孝直、劉柏汶。

料寫字樓及舖位租金續跌

另外，非住宅方面，萊坊香港區商業部執行董事劉柏汶指，空置率高企對商用物業租金做成一定的壓力，租金向下趨勢持續，預計今年港島區整體甲級寫字樓租金全年跌5％至8%。

至於零售舖位方面，萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫表示，去年總零售銷貨額按年下跌近25%，當中，奢侈品的跌幅最大，故今年整體商舖租金仍有下行壓力，尤其面積較大或多層的旗艦店，料舖位租金尚有一成至一成半跌幅。