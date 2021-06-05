鄧成波思念會　政務司張建宗等到場　紀念冊分享「舖王」智慧寶典

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-05 11:17

有「舖王」美譽﹑人稱波叔的鄧成波於5月14日離世，享年88歲，其思念會今日﹙5日﹚早上10時，在大圍寶福紀念館進行。據現場所見，政務司司長張建宗於早上10時15分抵達現場，他向記者表示，曾就長者安老、青年發展及共享工作空間等事項，與鄧成波有合作經驗，因尊敬波叔而出席今日的思念會。

此外，有不少政界、地產界、地產代理界、銀行界、法律界、教育界的人士，向波叔致送花牌，當中包括信和置業主席黃永祥及其三名兒子、恒隆地產、九龍建業、遠東發展邱達昌、紀惠集團湯文亮、行政會議成員及立法會議員張宇人等。

張宇人則向記者表示，波叔在社會上有一定地位，多年來受人尊敬。

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波叔留16字「智慧寶典」

人稱「波叔」的鄧成波，雖然是以「炒舖」起家，惟他年輕時並非投資者，家中亦非大富大貴，是本港「白手興家」的成功人物。

思念會現場派發一份有關波叔生平的紀念冊子，封面印有「波叔」頭象，背面則印有「波叔」留下的「智慧寶典」，寫道︰「高瞻遠矚，刻苦勤儉，審時度勢，隨機應變」。

紀念冊內文介紹「波叔」生平時指出，他早於九十年代便奠定「舖王」地位，其時已坐擁市值逾100億元的房地產項目，到2003年睇準自由行商機與政府活化工廈計劃，並轉移至工廈項目。經過多年打拼，鄧氏家族旗下房地產項目近200項，目前總值逾730億元，於今年《福布斯》香港富豪榜排名第19位，業務涉及地產、酒店餐飲、金融、安老、零售等。

內文又寫道，「波叔」一直奉行「高瞻遠矚，刻苦勤儉，審時度勢，隨機應變」的處世及營商哲學，重情義，講信用，深受敬重。

97金融風暴欠下巨債

翻查過去報道，鄧成波於5歲喪父，16歲時做了電燈學徒，到19歲時改行做霓虹光管招牌的學徒，60年代起於長沙灣開舖做霓虹光管招牌的生意；40歲開始炒賣樓花，坊間有兩個說法， 一是他於美孚開始投資，另一個是他最初炒賣西環一帶樓花而起家。

70年代起他更與朋友開始進軍飲食業及車行，更因此對舖市有更多了解，便開始投資店舖。一切看似順風順水，1997年他有意將逾70億元的物業上市，但遇上亞洲金融風暴，股、樓價大跌，上市計劃被迫取消，當年有傳他欠下巨債，高峰期多達40多億元。

為東山再起，「波叔」將部分持貨沽出，包括將於1991年以6,000萬元購入的旺角電腦中心，以4億元易手，帳面獲利3.4億元。惟據當時的代理美聯盧展豪稱，旺角電腦中心租金收入為每月280萬，回報率高達8.4厘，如此高回報的項目，亦要忍痛售出，可見其困難情況。

高峰期擁逾200項工商舖

據報鄧氏家族身家多達數百億元，數十年來縱橫樓市、舖市，高峰期在香港持有逾200項工商舖物業，因此有「舖王」之譽。近年，鄧成波就退居幕後，業務交由孻仔鄧耀昇打理。

鄧耀昇旗下以其英文名字命名的陞域集團（Stan Group），翻查公司網頁，集團除夥拍鄧成波家族共同管理總值730億元的房地產組合外，業務更涵蓋房地產投資及管理、酒店及餐飲服務、通訊服務、金融服務，以及社會創新業務The STILE所推動的安老服務及創業創新平台，旗下營運超過40個品牌。

去年起連環沽鋪套現

可是「舖王」亦難敵社運及疫情，去年開始不時傳出財困，需要沽鋪套現的消息，而在波叔離世後，旗下的房地產王國運作未見受影響，自5月中開始，該家族已累積沽出12項工商舖物業及舊樓地盤，總成交金額約12.73億元。