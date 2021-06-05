西貢麗莎灣別墅銀主盤1750萬沽　低業主意向價16%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-05 19:09

西貢低密度分層屋苑錄銀主盤成交個案。區內麗莎灣別墅一個三房連天台單位，早於兩年前由業主放盤，叫價一度高達2,100萬元，不過一直未獲承接。單位在今年二月份淪為銀主盤，終由銀主以1,750萬元沽出，較原業主的意向價低約16%。

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，上述成交個案為麗莎灣別墅單號屋2樓連天台銀主盤，實用面積1,574平方呎，屬三房兩廳連儲物室間隔，物業連天台及車位，望開揚景觀，成交價1,750萬元，實用面積呎價11,118元。

放盤兩年未承接 二月淪為銀主盤

據了解，原業主早於兩年前已推出放售單位，最初叫價1,980萬元，隨後又加價至2,100萬元。不過在今年二月份該單位淪為銀主盤，被銀主以意向價1,770萬元推出市場放盤，最終略為減價20萬元易手。

翻查資料，原業主於2011年5月購入上述單位，當時作價1,580萬元，銀主現成功以1,750萬元易手，單位10年升值11%。

原業主多次抵押 曾單筆借三球

此外，原業主在2016年起開始加按物業，而在2018年11月則抵押物業向兩間財務機構貸款。至於在2018年12月至2019年6月則多次向同一間財務機構承做二按及三按，曾筆借300萬元。