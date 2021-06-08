戴德梁行：下半年有望通關　料樓價再升5%創新高

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-08 17:32

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻預計，在疫苗推出、失業率回落的情況下，樓市交投量將顯著上升，該行料今年下半年整體樓價上升5%，全年升幅可達10%，另估計樓價有望在今年第三季重回疫情及社會事件爆發前的高峰水平。

此外，陶汝鴻又指，假如下半年中港兩地重啟通關，料內地買家再度湧現，屆時將為本港物業市場全面復甦提供更有利條件，預計豪宅市場可跑贏大市，下半年豪宅樓價升幅可達5％至10%。

戴德梁行陶汝鴻（中）表示，假如下半年中港兩地重啟通關，內地買家再湧現，對豪宅有支持。

上半年近4萬宗買賣 創九年新高

據該行資料，第二季整體物業買賣成交宗數料達28,090宗，按年增加37%或按季上升20%，當中，住宅物業成交宗數按季升20%至21,709宗，帶動上半年整體交投量增至39,840宗，是自2012年以來的最高水平成交量，創九年新高紀錄。

戴德梁行董事、香港研究部主管陳健珩指出，樓市氣氛已經回暖，今年首四個月的住宅成交由二手物業主導，佔整體的81%，較2020年的74%為高，回歸傳統二手及一手成交比例的八二比重。

沙田第一城平均價樓逼近高位

至於樓價走勢方面，該行香港估價及顧問服務部董事黎劍明表示，一般住宅與豪宅市場走勢大致相同，多區屋苑年初至今的平均樓價已有超過一成的升幅。以沙田第一城為例，平均樓價於第二季度上升5.4%，年初至今更已升10.9%，並錄得「五連升」，平均價樓已逼近2019年6月的高位。

至於太古城平均樓價按季上漲5.7%，估計截至6月底會錄得15.3%的升幅。豪宅市場同樣暢旺，貝沙灣於第二季度升9.3%，上半年錄升13%，相信升勢將會持續下去。