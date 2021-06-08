標準流浪會長莫耀強5400萬沽羅便臣道豪宅　呎價3.08萬

地產樓市
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體育界名人賣樓，港超聯球隊標準流浪會長莫耀強，上月以5,400萬元沽出西半山豪宅羅便臣道31號高層單位，呎價約3.08萬元。

據土地註冊處資料，西半山羅便臣道31號高層B室，以5,400萬元易手。原業主為合力投資發展有限公司（UNI-POWER INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED），其公司董事包括莫耀強（MOK, YIU KEUNG PETER）及余佩貞（YU, PUI CHING）。

莫耀強為本港足球隊標準流浪會長、亦是標準錶針及配件廠有限公司主席，余佩貞為其妻子。二人在2008年3月透過一間公司以4,578.5萬元購入上述豪宅連同兩個車位。

是次沽貨尚未賣出該兩個車位，帳面已賺逾821萬元。若計及每個車位市值約270萬元，估計賺幅可逾1,360萬元。上述單位實用面積1,749平方呎，採四房間隔，以新成交價計算，呎價30,875元。

去年斥7680萬購同廈單位　另持其他豪宅

翻查資料，莫耀強在港持有多項豪宅物業，於去年7月斥資7,680萬元購入同廈一個中層A室，實用面積近1,990平方呎，連一個車位，呎價約3.8萬元。當時莫耀強以個人名義入市，支付樓價15%的印花稅、即涉1,152萬元。此外，據悉莫耀強亦持有西半山懿峰、聚賢居及銅鑼灣尚巒等豪宅單位。

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