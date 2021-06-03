體操王子李寧妻斥2.3億購21 BORRETT ROAD　呎價7.9萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-03 17:19

長實集團（1113）旗下半山波老道21號豪宅21 BORRETT ROAD第1期，再錄名人入市個案。有中國「體操王子」之稱的李寧，其妻子陳永妍新近以2.328億元購入項目一個中層單位，呎價逾7.9萬元。

據土地註冊處資料，上述21 BORRETT ROAD第1期中層單位，於上月11月以2.328億元連同兩個車位易手，新買家為陳永妍（CHEN YONG YAN）。買家名字與「體操王子」李寧的妻子相同，料為同一人。

陳永妍亦為中國女子體操運動員，曾參加1984年洛杉磯夏季奧林匹克運動會，並在女子體操項目獲得團體銅牌。

至於上述豪宅單位實用面積2,945平方呎，五房間隔，成交呎價79,049元。資料顯示，陳氏是次入市支付989.4萬元作為稅款，相等於樓價的4.25%，反映以首置名義入市。

年初斥近二千萬買長沙灣甲廈單位

翻查資料，李寧近年不時在港投資物業，如1月份聯同胞兄李進，斥資近2,000萬元購入新世界（0017）長沙灣荔枝角道888號甲廈11樓一個單位。單位面積約1,448平方呎，成交呎價13,276元。

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21 BORRETT ROAD本月暫錄兩成交

21 BORRETT ROAD第1期近日連錄成交，6月份已錄得2宗，其中18樓3室及15樓1室，分別以1.72億及2.3146億元沽出，面積2,193及2,945平方呎，呎價78,431及78,594元。