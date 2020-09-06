【驗樓】萬科上源三房獲94高分　詹Sir：留指甲會好討厭呢個設計

近年，位於屯門青山公路及掃管笏一帶有不少新住宅項目落成。其中，掃管笏路99號為萬科置業的上源，上月起陸續收樓。記者與資深驗樓師詹濟南（詹Sir）及其徒弟陳智康（康Sir）驗收一個面積約700呎的三房單位。詹sir大讚單位質素好好，最後更獲94分高分，雖然需要修繕的地方不多，不過詹Sir對單位內的個別設計也有微言。

要用「大力金剛指」開門

先說廚房部分 ，詹Sir直言，「你一留指甲，就會好討厭這個暗揪。」廚房的櫃門「暗揪」設計太淺，對留長指甲的人士「不太友善」。同時，廚房設有嵌入式洗衣乾衣機，機身與櫃門之間又有一粒磁石，令兩者之間的阻力更大，變相要用多點力才可以打開櫃門，詹sir笑言要用「少林大力金剛指」才開到。

由於「暗揪」太淺，拉出櫃門的時候住住都要用到指甲借力，所以很容易會整崩指甲。詹sir開玩笑指，「在會所開返間修甲舖，一定會有生意啦。」

掛架擺位不合邏輯

另外，詹Sir認為廚房內的掛架設計不太合邏輯，「呢幾樣東西放係到，都唔係幾logic，都係為送而送。」詹sir指出，用作放保鮮紙或廚房紙的掛架，設計在爐頭之上，當業主煮飯的時候，爐頭的水蒸氣會直接上升到保鮮紙上，影響保鮮紙效用。

如果將放置調味品的掛架與保鮮紙掛架拆出對調，爐頭上升的熱力又會令調味架上的鹽糖融化。

浴室地板違反Easy Clean原則

另外，單位是採用浴室、洗手間、洗手盤分開擺放的U字形設計。業主無需要在早上繁忙時間與家人爭廁所。但詹Sir發現，洗手盤的地板位置與客廳地板並非處水平，有少量傾斜的情況，加上使用的物料又是多罅隙的木紋磚。他直言，此設計「已違反咗一般浴室Easy Clean的原則。」

詹sir解釋，現在大多數的廁所地板都會設計成水平，是因為想避免使用者直接倒水落地，對地板造成Water Damage（水損害）」。同時，在設計上亦會用Easy Clean物料，方便進行清潔。

單位質素佳 獲94高分

反觀，上述位置由於用了多罅隙的木紋磚，又有傾斜的情況，如果業主需要用地拖清潔，不單較難清潔，更容易將污水推出客廳。最後，詹sir建議，可以加一條門檻在兩者之間，將其分清楚。

綜合整體驗收過程，主要發現的都是輕微問題，如部份牆身油漆及天花有污漬及不平滑、窗框及欄杆有崩花及污漬、浴室窗邊外牆磚有空鼓，屋內部分磚有崩花、廚房部份櫃板也有崩花及污漬、櫃台面唧膠有孔等。不過都是小問題，扣分不多，最後詹Sir給予單位94分高分。

最後詹Sir給予單位94分高分。（歐嘉樂攝）

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