鄧成波家族1.1億沽深水埗南昌街地盤　中小型發展商承接

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-10 16:05

鄧成波家族繼續於市場上沽貨。該家族持有的深水埗南昌街地盤，新近獲中小型發展商以1.1億元買入，預計將重建為商住樓，樓面呎價約6,900元。

中原工商舖高級資深分區營業董事鍾浩文表示，由鄧成波家族持有的深水埗南昌街165號地盤，佔地1,753平方呎，新近以1.1億元沽出。該地盤現為一層舖位物業，由鄧成波家族成員鄧耀邦旗下的零食店「民生Daily Manson」自用。

據了解，上述新買家為中小型發展商，見上址鄰近港鐵站，購入後有意重建為商住項目。若以地積比率9倍計算，預計可建樓面面積約15,777平方呎，樓面呎價約6,972元。

綜合市場資訊，鄧成波在5月中離世後，其家族於市場上積極沽貨，累售約15項物業，套現逾16億元。

林子峰5200萬沽香港仔地舖

此外，據土地註冊處資料，香港仔湖北街16號地下連閣樓，上月以5,200萬元沽出。舖位由面積920平方呎，設閣樓800平方呎，舖位業主為兆興國際投資，公司董事為優品360（2360）主席、資深投資者林子峰。

林子峰於2015年以4,380萬元購入上述舖位，是次易手帳面賺約820萬元，升值18.7%。不過買入舖位時需要支付8.5%的稅款，涉及372.3萬元，若再扣除買賣兩次的代理佣金共2%，估計實際賺約256萬元。