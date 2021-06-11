西九高鐵站地王再闖關　新地降低商廈建築物高度最多26%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-11 12:23

新地（0016）最新就地價高達422.32億元的西九高鐵站上蓋商業地王項目，向城規會遞交修訂方案，降低兩幢商廈建築物高度，其中T1A大樓的高度更削減41米，較早前方案減少約26%。

兩幢商廈高度分別削9至41米

據城規會資料，新地就西九高鐵站上蓋商業項目，向該會遞交修訂方案，降低建築物高度，其中T1A 大樓的高度由159米(主水平基準上)減至118米，降低41米，以保留大部份眺望山脊線的視野。T1B大樓則成為最高的大樓，其高度亦由159米減至148米，共降低了 11米。至於T2大樓的兩組高度降低了大約9至13米，分別是101米至122米。

西九高鐵站上蓋商業項目的T1A大樓，高度由159米(主水平基準上)減至118米，以保留大部份眺望山脊線的視野。 （城規會資料）

移除四樓15米高天然通風樓層

此外，修訂方案又提及大廈其他位置的高度調整，如寫字樓的樓層高度基本定為 4.2 米，不設特別樓層，新方案將移除位於四樓之15米高天然通風的「The Market」樓層，轉為採用一般零售樓層高度。

新方案亦將減少天台建築裝飾及階梯式設計，以及減少天台花園。新地認為，降低建築物高度後，寫字樓各樓層之形狀變得更統一。

新地又指出，修訂方案已大幅減少對山脊線的景觀影響，而項目地盤位處策略性位置，符合在適當地點出現地標建築物以突出山脊線的規劃要求。

今年1月遭城規會否決

資料顯示，新地（0016）於2019年11月以422.32億元投得的西九高鐵站上蓋商業地王，早前遞交的發展方案，把原設計的三座大廈改為兩座，並放寬建築物高度24米至44米，較最初方案提高27%至38%，不過方案於今年1月遭城規會否決。