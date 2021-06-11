CCL報185.68點按周升0.28%　新界西指數連升五周

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-11 17:56

中原城市領先指數CCL報185.68點，按周升0.28%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界西樓價升勢持續，新界西CCL_Mass連升5周共2.85%，是近68周首次出現。指數最新報174.50點，創101周新高，按周升0.63%，是CCL八大指數中，最接近自己歷史高位，相差僅1.41%。相信新界西樓價持續向升，未來數周有望率先重返歷史高位，帶領整體大市繼續向上。

九龍CCL_Mass報182.15點，創51周新高，按周升1.61%，連升2周共1.84%。港島CCL_Mass報192.31點，按周跌0.19%。新界東CCL_Mass報197.99點，上周急升後，今周回軟1.29%，走勢繼續反覆向上。三區指數與自己歷史高位相比，九龍CCL_Mass相差3.47%，港島CCL_Mass相差3.48%，新界東CCL_Mass相差5.19%。

九龍、港島、新界東距離高位3至5%

CCL三大整體指數齊升，近8周出現7次。 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.33點，按周升0.41%。CCL（中小型單位）報185.93點，按周升0.29%。三大整體指數同創93周新高 （即2019年9月後），兼齊升兩周，CCL_Mass 累升1.11%、CCL（中小型單位）累升0.94%及CCL累升0.64%。

CCL（大型單位）報184.34點，按周升0.24%。復活長假後8周計，豪宅樓價4升4跌，累升2.95%，走勢反覆向上。

新界東CCL_Mass與歷史高位相差5.19%。（資料圖片）

復活節後中小型單位累升逾3%

復活節長假後8周計，CCL四大整體指數齊升，出現3 次。 CCL Mass累升3.42%，CCL（中小型單位）累升3.22%， CCL累升3.18%及CCL（大型單位）累升2.95%，樓價升勢顯著。現時CCL_Mass距離自己歷史高位相差1.75%、CCL（中小型單位）相差2.24%、CCL相差2.52%及CCL（大型單位）相差3.96%。相信樓價升勢持續，今年中CCL有望重返自己190.48點的歷史高位。