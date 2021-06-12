柏傲莊 III 次輪銷售338伙全數沽清　套逾51億　擬明加推

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-13 13:37

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 今日（12日）展開次輪銷售，提供338伙。事前共收30,108票，為1997年後首個新盤錄逾3萬票 。

【20:00】

截至晚上8時半，柏傲莊 III 次輪銷售338伙全數售罊，套現逾51億元。第三期共沽669伙，套現逾94億玩。柏傲莊第一至三期累售2,772伙，佔整個項目近90%單位，套現逾331億元。

新世界營業及市務總監黃浩賢對銷情表示滿意，將積極與合作夥伴研究，擬最快明加推單位應市，涉不多於200伙，戶型包括一至四房戶。今日次輪銷售，錄共49組大手買家，個別大手客斥逾8,500萬連購4伙，包括3伙四房戶及一伙兩房戶。客源方面，當中八成為用家，兩成為投資客。

【18:00】

截至下午5時許，消息指，暫售出292伙，佔今可供銷售單位數目86%，當中A1組及A2組合計售出188伙。目前B組細單位買家仍在揀樓中，暫時售出104伙。

【13:30】

售樓處外有逾百名B組買家排隊，等候揀樓。

【12:30】

新世界營業及市務總監黃浩賢指出，截至上午11時，A1組大手組別提供80伙，暫錄約77伙單位獲認購，該組三房戶率先沽清，暫錄35組大手買家。其中一組買家連購4伙，包括三伙四房及一伙兩房單位，涉及金額逾8,500萬元。

他預期，次輪338伙有望於今日內沽清，又指出柏傲莊 III獲大量向隅客支持，買家以用家為主，亦有家庭客及希望提升居住質素的換樓客。他亦表示，最快在明日加推新一批單位，戶型函蓋一至四房，涉及單位數目或不足200伙，部份單位會以招標形式發售。

他表示稍後會推出第一及二期餘貨單位，特色單位會透過招標推出。在談及樓市前景時，黃浩賢指出市場由用家主導，預料後市會出現價量齊升。

周六（12日）次輪銷售的338伙全屬3號價單，單位包括32伙一房戶、139伙兩房戶、106伙三房戶 、61伙四房戶，實用面積由307至1,022平方呎，折價售價由688.9萬至2,590.0萬元，折實呎價18,498元至25,952元。