呂明才家族成員先後斥逾6100萬購晉環兩伙

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-21 15:57

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸1期晉環，再錄名人入市。著名慈善家、「米業大王」呂明才的家族成員，斥資4,301.4萬元購入晉環一個四房單位，呎價4.4萬元。該家族另一成員早前亦購入晉環一伙兩房戶，即前後共斥逾6,133萬元入市。

高層四房呎售4.4萬

據土地註冊處資料，晉環2B座高層B室，於5月28日以4,301.4萬元易手，新買家為阮呂淑君（YUEN LU, SUK KWAN DAPHNE）。據悉為「米業大王」呂明才的家族成員。

而上述單位實用面積965平方呎，採四房間隔，成交呎價約44,574元。是次入市支付182.8萬元稅款，佔樓價約4.25%，即以首置名義入市。

晉環2B座高層B室，實用面積965平方呎，四房間隔，成交呎價約44,574元。（樓書資料）

呂元祥啃辣招稅買晉環兩房

事實上，同為該家族成員之一、香港著名建築師呂元祥，在上月亦以1,831.6萬元購入晉環2A座低層D室一個兩房單位，實用面積593平方呎，呎價約30,887元。呂元祥入市時需支付樓價15%的辣招稅，涉及275萬元。

呂明才為香港的企業家、慈善家，在1956年離世後，其後人成立呂明才基金會，本港多間小學及幼稚園等亦以其名字命名。