啟德維港1號上載樓書　一房最細329呎起　料周內開價

撰文： 容婌維 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-21 19:38

多個新盤蓄勢待發，其中，啟德跑道區首個新盤、中國海外（0688）發展的維港1號，於今日（21日）傍晚上載樓書，全盤1,059伙，最細一房單位實用面積329平方呎起。中國海外地產董事總經理游偉光今日表示，維港1號的定價將參考同區項目及維港1號自身特點，料本周開放示範單位及開價。

游偉光指，維港1號三面環海，位處市中心，極具地理優勢。他又指，相信本港樓市向好，會持續穩定發展。另美聯物業今日開設維港1號專門店，為該盤的銷售作部署。

據樓書資料，維港1號由兩幢高座大廈及一幢低座組成，合共1,059伙，提供一房至四房戶型，實用面積由329至1,793平方呎。當中，兩房戶佔過半數，涉553伙；一房單位佔23%，涉46伙。三房單位分普通三房及三房連工人房兩種間隔，各佔約10%。另項目設6伙特色戶。

低座迎海大宅頂層戶近1800呎

其中，維港1號僅設一幢低座大樓，命名迎海大宅，樓高5層，只有10伙，面積由1,781至1,793平方呎。全盤面積最大一伙，正正位於此低座的6樓A及B室，兩室實用面積同為1,793平方呎，採四房間隔，分別設752平方呎天台。

至於項目面積最細一伙，位於高座第1B座36樓D室，實用面積329平方呎，一房套房間隔，即須先經睡房才可進入廁所。