中環商業地｜罕有競投官地　港鐵：官員董事無參與相關討論及表決

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-06-20 16:10

中環新海濱3號商業地，估值最高達645億元，招標半年終於上周五（18日）截標，合共接獲6份標書。其中，亮點之一為官地市場「稀客」港鐵（0066）亦有份參與、夥拍華懋及九龍倉置業（1997）合組財團競投，相信為港鐵自七十年代創立以來，首度入標競投政府官地。

是次中環新海濱3號商業地，採「雙信封制」招標，即按設計、地價兩方面評審標書，兩者評分比重各佔一半，並非「價高者得」，並由政府人員組成的標書評審委員會，負責評審工作。

然而，目前，港府持有港鐵75%權益，而港鐵董事局成員中亦有4名政府官員擔任非執行董事，包括財經事務及庫務局局長許正宇、運輸及房屋局局長陳帆、發展局常任秘書長（工務）林世雄，以及運輸署署長羅淑佩。是次港鐵參與入標競投地皮，惹起外界質疑會否存潛在利益衝突。

港鐵：涉利益衝突者 均避席相關董事局會議

本報就此向港鐵及發展局查詢。港鐵回覆指，作為上市公司，一直嚴格遵守上市條例及企業管治守則，是次參與投標屬商業決定。在決策過程中，已嚴格按照上市規則，在董事局就此項目作出決定時，有可能涉及實質或潛在利益衝突的董事局成員（包括政府官員董事）均避席相關董事局會議，並無接觸是次董事局關於該項目的會議文件，亦沒有參與有關討論及表決。

至於發展局則尚未回覆。

據政府早前公布，標書評審委員會是由發展局常任秘書長（規劃及地政）擔任主席，成員包括來自不同專業的高級首長級人員。另賣地章程顯示，地皮最遲可於今年11月12日才公布招標結果，距離截標時間長達五個月。