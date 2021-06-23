柏傲莊 I、II 重推餘貨95伙周六賣　同日愛海頌賣最後103伙

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-06-23 11:22

新世界（0017）昨晚重推大圍站柏傲莊 I、II 的貨尾單位，加推兩期合共95伙，其中85伙將於本周六（26日）發售，另外兩期共10伙於同日開始招標。

其中，部份單位涉及全新價單，如柏傲莊 I 推出4號價單，共9伙，全屬三房戶，實用面積625至814平方呎，折實售價由1,512.5萬至2,035萬元，折實呎價由24,000元至27,173元。至於柏傲莊 II 涉及5號價單，共19伙，包括5個兩房及14個三房，實用面積454至863平方呎，折實售價由1,221.7萬至2,370.8萬元，折實呎價由24,000元至28,023元。餘下則屬重推及撻訂貨。

柏傲莊第一至三期於九個月內累售2,939伙，佔整個項目逾95%，套現近360億元。

愛海頌削減優惠賣最後103伙

另外，長實（1113）旗下長沙灣愛海頌，昨亦上載銷售安排，本周六以先到先得形式、發售全盤最後103伙，折實價927.3萬元起，包括25伙兩房戶及78伙三房戶。

發展商指，項目至今已售出近九成單位，最後103伙大部份位於第3、5座，望昂船州海景，加上料短期取得入伙紙，故此最新價單已削減部分單位的折扣優惠。

據最新價單，兩房戶最低售價為第5座22樓D單位，實用503平方呎，折實價為927.3萬元，折實實呎18,435元；最平的三房單位為5座8樓B室，實用771平方呎，折實價1,294.2萬元，折實實呎16,786元。