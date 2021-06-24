維港1號首批212伙　折實均價22977元　最平656萬住啟德跑道區

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-24 15:47

中國海外（0688）位於啟德跑道區的新盤維港1號，今日（24日）公布首張價單，首批涉及212伙，包括一房至三房戶型，折實最平售價由656.3萬元起。而整批單位折實平均呎價22,977元，比同區的二手低。

兩房戶折實最平918萬起

項目首批212伙，實用面積介乎329至643平方呎，以最高折扣13.5%計，折實最平售656.3萬元起，為1B座1樓D室，面積330平方呎，折實呎價19,888元；而兩房折實最低售價918萬元起，為1A座1樓B室，444平方呎，折實呎價20,676元；至於三房戶最平折實售1,298.1萬元，為1B座1樓H室，面積598平方呎，折實呎價21,707元。

中國海外地產董事總經理游偉光指，項目屬臨海而建，前所未見，獨一無二，有先發優勢，今次開價預留一定加價空間。明日起收票，最快7月初開賣。

參考啟德區內近期新盤的定價，如今年4月開售的THE HENLEY I，首批96伙，折實均價26,448元、GRANDE MONACO今年2月開售，首批68伙折實均價23,795元，維港1號較之低3%至13%。

若以入場價計，參考近期區內二手屋苑嘉匯，面積349平方呎的一房戶，近日以850萬元易手，呎價24,335元。

上述維港1號地皮，由中國海外在2018年12月以80.3億元投得，每呎樓面地價約1.35萬元，較恒地THE HENLEY及沐泰街8號項目的每呎樓面地價1.51萬元，低約10%。

維港1號由兩幢高座大廈及一幢低座組成，合共1,059伙，提供一房至四房戶型，實用面積由329至1,793平方呎。當中，兩房戶佔過半數，涉553伙；一房單位佔23%，涉46伙。三房單位分普通三房及三房連工人房兩種間隔，各佔約10%。另項目設6伙特色戶，第一輪推售單位未有包括在內，料稍後以招標形式發售。項目預計關鍵日期為2023年3月31日。

【兩房連裝修＋交樓標準示範單位】

+ 6 + 6 + 6

【三房連裝修示範單位】