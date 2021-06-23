TDS上環單幢盤命名42 TUNG ST.　僅提供13伙　7月上旬開售

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-23 18:44

The Development Studio（TDS）上環全新住宅項目，今日（23日）命名為42 TUNG ST.，同日上載樓書，最快7月上旬開售。項目位於東街42號，屬單幢盤，合共13個單位，單位面積由585至1,157平方呎。

其中，標準分層單位涉9個，分布在5樓至15樓，一梯一伙，單位實用面積585平方呎，兩房間隔。另有4伙複式戶，分布16至19樓，實用面積1,157平方呎，三房兩套房間隔。兩房及三房單位各設一伙平台特色戶。預計關鍵日期為2022年9月30日。

【單位平面圖】

TDS投資部主管鄭冠麒表示，除5樓特色戶外，標準戶共有8伙將以價單型式推售，料短期內開價。其餘5伙將於開價後再招標形式推售。

TDS主席簡基富則表示，自2017年28 Aberdeen St. 項目落成後，TDS分別收購東街及堅尼地道兩幅地皮，未來集團將繼續擴大投資組合。另TDS投資部主管鄭冠麒透露，集團現有三個項目進行中，包括淺水灣道全複式住宅項目、堅尼地道住宅項目，及荷里活道之商業項目。

TDS對上一個推售的住宅項目，為同區鴨巴甸街28號28 Aberdeen St.，2017年3月推出，首張價單折實呎價由約2.89萬至4.67萬元。