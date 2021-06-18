升值百倍｜荃灣川龍街地舖7400萬易手　半世紀大漲553倍

地產樓市
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民生區再錄得升值逾百倍的舖位成交。荃灣川龍街一個地舖，新近以7,400萬元易手，較原業主五十四年前購入價13.36萬元，大幅升值約553倍。

市場消息指出，上述川龍街99號地舖及閣樓，成交價7,400萬元，舖位面積約1,600平方呎，呎價約4.6萬元。舖位位處單邊，並且位於街市段，人流較旺，現由雜貨店以每月約14萬元租用，回報約2.3厘。原業主於1967年5月以13.36萬元購入上述舖位，即持貨約五十四年，帳面大賺7,387萬元，升值幅度高達553倍。

荃灣川龍街99號地舖及閣樓，成交價7,400萬元，半世紀升值553倍。

長情業主2800萬沽粉嶺聯盛街舖　半世紀升值582倍

近年民生區不時出現升值逾百倍的個案，如粉嶺聯盛街18號地舖，於本月初以2800萬沽出，較1966年購入價4.8萬元，帳面升值582倍。舖位由燒味店以每月約6.68萬元承租，租約期至2024年9月，即新買家料有2.8厘回報。

屯門新墟「水貨街」地舖4880萬沽　持貨近半世紀升值243倍

屯門區也有同類個案，4月份區內新墟「水貨街」啟發徑15至19號柏苑地下4號舖，以4,880萬元易手，較四十六年前購入價20萬元，大幅升值243倍。舖位由餐廳承租，月租約12萬元，租約期至2023年4月底，以新成交價計算，租金回報2.95厘。

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