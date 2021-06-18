消費券｜大型商場營業額看升15%　李根興︰每街舖平均多30萬生意

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-18 18:59

政府今日（18日）宣布5,000元電子消費券計劃詳情，刺激消費市道，有大型發展商預計，受惠消費措施推出，預計旗下大型商場暑假期間營業額升幅達15%。此外，有舖位投資者預計，為爭取上述措施帶來的額外生意額，相信短期內各類零售商也會積極「租舖搶舖」。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮表示，疫情下市民未能出國旅遊，在政府派發電子消費券的情況，料將進一步刺激市民的本地消費意慾。她預計，集團旗下12個商場，包括北角匯、新蒲崗Mikiki、將軍澳東港城、將軍澳中心、PopWalk天晉滙及上水廣場等，於暑假檔期人流將上升10%，營業額升達15%。

信和商場推出回贈及獎賞部署

至於信和集團旗下多個商場亦就電子消費券計劃，推出更多回贈及獎賞部署。該集團旗下屯門市廣場、奧海城、荃灣荃新天地、尖沙咀中港城、尖沙咀中心及帝國中心等，將配合政府發放電子消費券，與協助發放消費券的電子支付營辦商合作，推出的數百萬元的購物現金券，讓市民與政府消費券一同使用。此外，商場將聯同虛擬銀行連續7個星期送出總值105萬元的現金回贈。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，消費券措施可用於購買小額消費的日常生活貨品，更可用於購買手提電話、電器及其他高消費商品，甚至在不同類型的食肆及戲院使用；相信會為商場和商戶提升生意額。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，消費券措施相信會為商場和商戶提升生意額。

李根興料各零售商積極「租舖搶舖」

對於政府公布刺激消費措施，盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興表示，電子消費券計劃有利零售舖市，涉及總額高達360億元，以全港約10萬間街舖計算，估計平均每間舖可獲得額外30多萬元的生意額，另以平均每間舖位月租約5萬元計算，額外生意額也足夠讓商戶交租至少半年。

此外，他表示，由於是次採用電子消費券派發金額，該批支付工具的商戶覆蓋面較大，市民也易於使用，相信短期內為爭取上述措施帶來的額外生意額，各類零售商也會積極「租舖搶舖」。

太遲推措施 「連零售低位都過埋」

問及過去一至兩年不少商戶結業倒閉，政府是否太遲才公布電子消費券計劃，他直言「一定係遲！依家甚至乎連零售低位都過埋，支持到依家的舖位都唔會揀依一刻結業」。不過他又指出，之前始終受到疫情影響，現在才推出消費措施也算是合理。

黎永滔：舖市反彈仍視乎正式通關

至於在核心區擁有多個舖位的資深投資者黎永滔認為，政府新措施對零售市況有刺激作用，預計會有更多商戶租舖，但目前街舖空置量依然高企，料要在大量吉舖獲吸納租金才有機會上升。至於會否出現大幅反彈，則要視乎何時正式通關。