永泰地產26億奪粉嶺高爾夫球會旁住宅地　每呎9208元　高估值15%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-30 19:56

地政總署今（30日）公布，鄰近粉嶺高爾夫球會及北區醫院的住宅地皮，批出予永泰地產（0369），成交價26.168億元，每呎樓面地價為9,208元，較估值高15.1%。

永泰地產地產投資及發展部董事總經理吳家煒表示，政府近年正大力推動的大灣區藍圖，以及落馬洲河套發展和規劃中的北環線鐵路，集團相信區內基建及生活配套更趨完善，並特別看好新界北一帶發展。吳氏又指，項目位置優越，步行至上水站僅約10分鐘，並毗鄰粉嶺高爾夫球場。

永泰吳家煒：看好新界北一帶發展

上述地皮為粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，上周五（25日）截標共接獲17份標書。地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。早前市場預計，上述地皮每呎樓面地價約5,000至8,000元，即估值約14.2億至22.68億元。

翻查同區、附近一帶的地皮成交資料，4月份古洞首幅住宅地以86.14億元批出新鴻基地產（0016），每呎樓面地價約7,183元。即最新成交住宅地皮的呎價，較新地更高28%。

測量師料日後每呎可賣逾2萬

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，是次地皮成交價誇張，反映發展商看好該區能夠成為大灣區樞紐，估計項目落成後每呎可賣2.2萬至2.5萬元。

至於萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，是次成交價反映發展商志在必得，對該區豪宅市場後信心十足。他料項目將興建低密度豪宅，亦可能有部份是獨立或排屋。另料項目總投資額約35億至38億元，落成後每呎可賣2.5萬元。

此外，戴德梁行香港估價及顧問服務部執行董事黃儉邦指出，大型、中型及小型發展商均有投標該地皮 ，當中更不乏中資發展商參與，顯示市場對北區樓市未來發展的潛力有信心。他料，項目落成後，以建築面積計，呎價將超過18,000元。

高爾夫．御苑當年地價5200元 近月呎價1.5萬

上述地皮位於已經入伙近兩年的住宅項目高爾夫．御苑的東面。近月，該屋苑不時錄得成交，如一個實用面積約961平方呎的低層單位，以1,424萬元沽出，呎價約1.48萬元，而在5月份屋苑一個面積約277平方呎的高層戶，以438萬元沽出，呎價1.58萬元。

此外，翻查資料，高爾夫．御苑的地皮，由恒基地產（0012）在2013年投得，當時成交價28.88億元，每呎樓面地價約5,200元。反映在過去8年間，同區住宅用地的地價上升77%。