賭王千金何超欣、何超盈斥逾6000萬掃Mount Nicholson 6個車位

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-30 12:30

山頂聶歌信山道超級豪宅Mount Nicholson，早前拆售車位，作價動輒近千萬元，近月成交及買家身份陸續曝光。其中，屋苑大業主之一、賭王四太梁安琪的兩名90後千金何超欣及何超盈，合共斥資5,939.94萬元購入屋苑6個車位，每個車位成交價989.99萬元。賭王家族暫為屋苑最大手購入車位的買家。

6個車位單計稅項涉逾222萬

據土地註冊處資料，該批車位為相連車位，其中3個車位的新買家為何超欣（HO ALICE CHIU YAN），另外3個車位的新買家為何超盈（HO SABRINA CHIU YENG）。每個車位各需要支付371,247元作為稅款，即合共涉稅項逾222.7萬元，連同車位買入價，合共涉資逾6,160萬元。

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當年四太斥13億購兩層贈愛女

翻查資料，賭王四太梁安琪於2016年豪斥13億元，大手掃入Mount Nicholson四伙住宅單位，贈予兩名千金何超欣及何超盈，當時她指「買樓是畀女兒學投資」。

其中，何超欣買入的單位為Mount Nicholson9樓A及B室，購入價為6.464億元，兩單位實用面積分別4,566及4,289平方呎，在2017年曾傳出以每月約120萬元租出，呎租高達136元。至於何超盈購入的單位為10樓A及B室，買入價為6.446億元。上述批次單位平均呎價約72,900元。

此外，屋苑同時錄得另外4宗車位成交，其中一個雙號車位以991.1萬元沽出，新買家為蘇樹輝（SO SHU FAI），蘇氏與澳博控股公司行政總裁及執行董事同名。

餘下的3個相連車位，分別以900萬元沽出，合共2,700萬元。新買家為劉志強（LAU CHI KEUNG）及劉根森（D2807726 LAU KAN SUM）。據悉，劉志強為香江集團董事局主席，劉根森則為前海香江金融控股集團董事長。

綜合過去資訊，Mount Nicholson拆售車位至今，暫錄33宗成交，總成交金額約3.245億元，即平均每個車位成交價約983.46萬元。買家包括大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻、德永佳潘氏家族等，全部均是屋苑業主。