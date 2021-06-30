山頂南區豪宅上半年錄121億買賣　中原：料下半年樓價再升5%

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-30 15:47

黃竹坑鐵路上蓋物業銷情熾熱，帶動南區整體交投氣氛向好。中原地產總結上半年山頂南區一、二手買賣共錄99宗，合共涉額達121.05億元；展望下半年豪宅市場一、二手交投量分別估升30%及20%。

中原地產資深營業董事何兆棠指，買家對洋房恢復信心，分層大宅、特色戶及地花料更搶手，估計山頂南區一手豪宅下半年料價量齊升，料樓價上升5%，交投量上升30%；至於區內二手市場，何兆棠亦預料樓價將升5％至8%，交投量增加20%，主要受惠黃竹坑鐵路上蓋物業的部份向隅客回流二手市場。

何兆棠（右二）預測山頂南區豪宅下半年將會價量齊升。

億元巨額交投次季重返雙位數

據中原分行統計數據，6月份山頂南區二手豪宅交投錄得84宗，較去年同期上升9.1%，當中，分層單位佔69宗，洋房佔14宗，屋地成交佔一宗，惟總成交金額回落，涉資約64.02億元，較去年同期下跌16.4%。至於一手豪宅區內上半年共錄得15宗成交，共涉57.03億元。

當中，大額買賣有上升，今年上半年區內逾億元二手成交合共13宗，涉及金額31.05億元。第二季表現明顯較第一季突出，成交宗數重返雙位數，錄11宗，按季大幅上升4.5倍，涉資金額26.33億元。