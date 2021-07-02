會德豐黃光耀斥1720萬購北角渣華道蝕讓舖　「舖市最壞時刻已過」

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-02 17:20

零售市況近月有所好轉，有發展商高層趁機入市買舖。會德豐地產常務董事黃光耀新近斥資1,720萬元購入北角渣華道一個地舖，呎價逾3.8萬元。不過原業主持貨約10年，卻要輕微帳面蝕讓80萬元。

黃光耀：買入舖位作私人投資

會德豐地產常務董事黃光耀回覆本報確認上述成交，表示買入該舖位作私人投資，認為該舖位於民生地段，租金回報不錯，而且看好區內未來有大型重建，如皇都戲院重建項目，預計舖位未來租金回報超過3厘。

他又認為，商舖市場最壞時刻已經過去，會繼續留意市場會否再有合適舖位作為投資，個人較看好民生區地段的舖位。

2011年購入價1800萬

土地註冊處資料顯示，上述物業為北角渣華道8號威邦商業中心地下7號舖，在6月3日以1,720萬元沽出，新買家為WONG KWONG YIU。

上述舖位面積約450平方呎，成交呎價約38,222元。舖位現由電器舖及凍肉舖承租，月租合共約2.3萬元。原業主於2011年6月份以1,800萬元購入上述舖位，是次易手帳面貶值80萬元或4.4%。

北角渣華道8號威邦商業中心地下7號舖。（網上圖片）

事實上，近月市場不乏地產界名人入市買舖，如中原地產創辦人施永青在四月份，以4,700萬元蝕讓價購入旺角快富街33至35號利興大廈地下B舖入則閣。該舖原由連鎖麵包店「大班麵包西餅」持有，帳面蝕約380萬元或7.5%，扣除雜費料實際蝕約693萬元。

此外，有「樓市專家」之稱的祥益地產創辦人汪敦敬更進取買舖，三個月內三度入市，共斥資逾1.68億元。物業包括尖沙咀漢口道44號漢威大廈地下B號舖、南豐中心1樓A1號舖及銅鑼灣波斯富街77至83號波斯富大廈地下M號舖。

至於美聯工商舖（0459）近月也多次買舖，分布在北角書局街、西營盤德輔道西、荃灣大河道、旺角太子道西及土瓜灣馬頭圍道，涉及成交金額約1.69億元。