CCL報186.58點　連升三周　新界西指數距歷史高位僅差1%

撰文：容婌維
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中原城市領先指數CCL報186.58點，按周升0.49%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，新界西樓價走勢強勁，新界西CCL_Mass最新報175.21點，為歷史第三高，距離2018年7月份176.99點的歷史高位，相差僅1.01%，是CCL八大指數中，最接近歷史高位。
九龍CCL_Mass報186.59點，創94周新高，按周升2.44%，連升3周共4.32%。港島CCL_Mass報191.30點，按周跌0.53%，連續8周企穩191點水平。新界東CCL_Mass報195.20點，前周急升後，正常回軟兩周，長期走勢繼續反覆向上。九龍、港島、新界東三區指數與歷史高位相比，分別相差1.12%、3.99%及6.52%。
中原： CCL即將重返歷史高位
CCL三大整體指數齊升，近9周出現8次。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.33點，按周升0.53%。中原表示，相信樓價升勢持續， CCL即將重返190.48點的歷史高位。
另外，今周美國聯儲局維持利率不變，兼提高今明兩年通脹率預測，並暗示2023年將至少加息兩次，對香港樓價的影響將會在2021年7月上旬CCL開始反映。