港樓價按年增長全球位列第115名　萊坊：料下半年多升3%

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-07-06 12:30

萊坊今日（6日）發布2021年第一季《 全球城市住宅指數 》，顯示全球城市樓價錄得7.4%的年度升幅，為自2007年以來增長速度最快。指數追蹤的150個城市中，佔43個城市的樓價按年錄超過10%升幅。然而香港僅錄不足3%按年樓價增長，位列100名以外。

22個城市樓價按年下跌

該指數根據國家統計局或央行發表的官方樓價數據，追蹤全球150個城市的一般住宅樓價表現。數字顯示，今年第一季，樓價按年增長最多的城市為土耳其伊茲密爾，升幅有33.9%。

此外，紐西蘭惠靈頓（Wellington）、南韓首爾、加拿大哈利法克斯（Halifax）、俄羅斯莫斯科和美國鳳凰城，其年度樓價增長均在指數榜排名的前十位，增幅達20%至30%。

不過，指數中有22個城市的樓價按年下跌，當中包括印度、西班牙、意大利和以色列等。至於香港樓價按年錄得2.2%升幅，位列115名；北京樓價按年升3.6%、位列103名；杭州、深圳分別位列104名及105名。

萊坊2021年第一季《 全球城市住宅指數 》。

港樓價基數高 按年增長遜其他城市

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，由於基數較高，香港住宅市場樓價升幅在過去12個月相對於其他城市慢。

王兆麒續指，縱然新疫情和社會運動對香港的住宅市場帶來負面影響，拖慢樓價升幅，但樓價在逆境中依然保持勢頭，隨著失業率逐漸回落，一手及二手住宅市場需求強勁，該行預計2021年下半年樓價將再上升2％至3%。如稍後通關，市場需求將進一步增強，尤其豪宅市場。