美聯：料全年工商舖交投量7600宗　按年升一倍

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-07 14:33

去年工商舖市場「撤辣」，加上近月疫情稍緩和，今年上半年工商舖市場出現復甦。美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪表示，計及逾億元公司轉讓買賣個案在內，今年上半年工商舖合共錄得3,712宗買賣，按年上升1.6倍，成交金額錄711.6億元，按年升2.2倍。

展望下半年，盧展豪認為市場走勢樂觀，因應本港疫情轉趨緩和，近乎「清零」，意味稍後恢復通關在望，該行早前民意調查，顯示近七成受訪者認為恢復通關是他們決定入市的關鍵。他預計，下半年工商舖成交量將穩步上揚，全年成交量可望達到7,600宗，較2020年全年的3,825宗，按年上升約一倍。

左起 美聯工商董事陳偉志、翁鴻祥、盧展豪、梁國文。

至於工商舖各範疇中，核心區商舖租售價看俏。美聯旺舖董事梁國文表示，政府將最早於8月發放5,000元電子消費券，相信將為本地零售帶來額外生意，並帶動更多的舖位租務，降低商舖空置率。該行預計，下半年核心區舖位租售價，可望在再升5%至10%，全年累升最多15%；民生區舖位則全年看升8至10%。

商舖租售價全年看升最多15%

商廈市場方面，美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，上半年寫字樓市場表現有所好轉，甲乙廈租售價齊錄反彈，當中，甲廈售價上半年累升3.8%，五十大甲廈成交量錄97宗買賣，按年反彈逾1.8倍。他預計，隨本港經濟復甦，加上中概股紛紛回歸本港上市，全年甲廈售價可望升6%至8%。