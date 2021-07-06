寫字樓待租率創04年後新高　戴德梁行：料全年租金跌最多10%

撰文： 吳穎霖 最後更新日期： 2021-07-06 18:11

戴德梁行今日（6日）發表最新報告指，本港第二季整體寫字樓租金按季下跌1.4%，較首季跌幅收窄，同時，第二季寫字樓吸納量由首季的負90萬平方呎歷史高位，下降至第二季的負19.2萬平方呎，反映情況有改善跡象。

租金跌幅收窄 棄租樓面減少

而棄租面積按季跌31%至約50萬平方呎，次季大部分新租賃成交面積由銀行、金融及保險業租戶承接。而跨國公司佔季度新租賃面積65%，內地及本地公司則分別佔餘下的20%及15%。不過，整體寫字樓待租率錄14.4%，按季微升0.4個百分點，創2004年以來新高。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，大部分租戶仍嚴格控制成本，寫字樓待租樓面持續偏高，經濟仍處於復甦，料寫字樓租金仍受壓。他又指，明年將有共275萬平方呎新寫字樓供應，包括啟德AIRSIDE、太古坊二期、荔枝角道888號等，預期未來待租面積將會增加。

分區方面，尖沙嘴、九龍東的寫字樓租金分別按季跌3.5%和2.3%，是跌幅最高兩個分區。（戴德梁行提供）

銅鑼灣不少大面積舖位難租出

至於零售方面，今年首五個月零售銷售按年增長8.5%，其中，餐飲及運動健身業表現較優秀。舖位空置率表現平穩。

戴德梁行執行董事及香港商舖部主管林應威指，零售商舖租金已經見底，但復甦步伐取決通關，預測下半年中環、尖沙咀、旺角區的租金只會按年持平或最多升3%，但銅鑼灣仍有不少大面積的商舖難以租出，預計下半年租金最多只升1%。並預期消費券可刺激本地消費市場，對未來零售復甦持審慎樂觀態度。