維港1號明售286伙　超購9倍　KOKO HILLS加推42伙應市

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-07-09 18:09

中國海外（0688）維港1號明日（10日）次輪銷售共286伙。項目昨晚（8日）截票，市場消息指共收2,800個認購登記，以推售之286伙計算，超額認購約9倍。維港1號次輪銷售共286伙，函蓋3號至5號價單，提供1房至3房戶型，折實售價由798.8萬元至2,357萬元。

啟德跑道區新盤維港1號。

【維港1號兩房連裝修＋交樓標準示範單位】

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KOKO HILLS 推42伙貨尾單位 下周二售83伙

九龍東多盤齊發，會德豐德豐藍田KOKO HILLS今日(9日)上載價單第4號，涉42伙，實用面積介乎370至570平方呎，價單售價由1,019.7萬元至1,573.2萬元，價單呎價由24,748元至29,219元。以最高折扣率21.5%計算，折實售價介乎780.1萬至1,235萬元，折實呎價由19,428元至22,938元，折實平均呎價21,103元。

據發展商同步上載之銷售安排第3號，項目下周二(13日)安排發售83伙，當中69伙以價單形式推出，另推14伙招標發售。

會德豐德豐藍田KOKO HILLS今日(9日)上載價單第4號合共42伙。

下周二發售之69伙中，函蓋1房至3房戶型，實用面積介乎370至770平方呎，包括首次推出第5座B及E室單位，折實售價由773.9萬至1,702.6萬元，折實呎價19,428至22,938元，折實平均呎價21,006元。