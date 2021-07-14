單位直擊｜柏傲莊向隅客回流二手　787萬即睇即購東涌兩房

大圍站上蓋新盤柏傲莊，推出三期均錄超額認購，造成一批向隅客回流二手市場。新近錄得一宗向隅客流入東涌區，入市東堤灣畔兩房單位。

大圍新盤抽籤落空

成交單位為東堤灣畔1座高層G室，實用面積536平方呎，兩房間隔，以787萬元成交，呎價14,682元。美聯物業高級分區營業經理李錦榮表示，買家為外區投資客，早前於大圍新盤抽籤落空，故流入東涌物色二手盤。

他續指，單位原業主月前以800萬元放盤，近日獲上述向隅客接洽，議價後獲減13萬元，買家立即落票，以787萬元成交。資料顯示，原業主於2017年11月以600萬元購入單位，持貨三年半沽出，帳面獲利187萬元，升值31%。

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據成交紀錄冊，柏傲莊一個534平方呎單位，成交價約1,200萬元，呎價約22,471元，成交價較上述東堤灣畔單位貴約三成。李錦榮指，上述東堤灣畔成交單位市值月租約16,000元出租，回報率約2.4厘，估計回報會較柏傲莊入伙盤為高。

然而他續指，東涌位置始終遠離市區，即使屬鐵路沿線，交通未及大圍站方便，故長遠而言，回報率存變數。