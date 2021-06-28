單位直擊｜歐陸宮廷風豪宅　深灣9號四房加價至9100萬沽出

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-28 20:01

黃竹坑站上蓋新盤晉環熱賣，帶動同區二手屋苑交投。區內代理指，近日周邊二手查詢急升近五倍，有業主加價約5%放盤。而鄰近的深灣9號更錄高價成交，有四房戶以逾9,000萬元易手。

裝修費500萬 歐陸宮廷傢俬

上述單位為深灣9號1座中層A室，實用面積1,949平方呎，四房兩套連工人套房間隔，座向正南方，外望深灣遊艇會海景及山景，備有豪華裝修。

代理指，原業主早於2019年8月已開始放盤，叫價8,500萬元連車位放售，及至今年晉環開售，單位查詢急增，遂提價600萬至9,100萬元，終以9,100萬元連車位沽出，實用呎價約46,691元，造價及呎價同創屋苑同類單位新高。

【深灣9號成交單位直擊】

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上址原業主於2011年11月以5,390.5萬元入市，持貨至今十年，單位升值約68%，帳面賺3709.5萬元，帳賺約68%。

代理續指，新買家看好南區發展，且鄰近國際學校及深灣遊艇會，晉環未有提供同類單位開則，遂決定承接上址。據了解，原業主曾花約500萬元裝修，採豪華歐陸宮廷格調。從單位相片可見，單位內愸簇新，配置典雅之宮廷風傢俬，預計買家可直接入住，省卻裝修費。

屋苑同類單位對上一宗成交於本年3月份錄得，為1座低層A室，與上述單位開則相同，以8,000萬元沽出，即是次成交價較之高約13.8%，不排除包括車位及裝修因素。據了解，深灣9號最新有約23個二手放盤，當中同類大四房單位只有兩個放盤，各連一個車位放售，分別叫價9,000萬元。